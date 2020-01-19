https://news.day.az/world/1195276.html Турция депортировала в Германию 4 террористов

Турция депортировала в Германию 4 террористов

В мире, 19 января 2020 07:10 340

Турция продолжает депортировать на родину иностранных террористов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД страны.

Согласно информации, еще четыре человека, участвовавших в боевых действиях в рядах террористических группировок, были отправлены в Германию.

По данным ведомства, начиная с 11 ноября 2019 года из Турции выдворены 179 боевиков-террористов иностранного происхождения.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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