Конференцию по Ливии в Берлине будут освещать около 800 журналистов

Почти 800 представителей прессы зарегистрировали на конференцию по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре конференции, передает Day.Az.

Международная конференция по урегулированию в Ливии начнет свою работу в воскресенье после полудня. В форуме примут участие главы ряда стран - канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент РФ Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. США представит госсекретарь США Майк Помпео, стороны ливийского конфликта, как ожидается, на определенном этапе также присоединятся к переговорам.

"Почти 800 журналистов зарегистрированы на конференцию", - заявил РИА Новости сотрудник пресс-центра.

Практически все журналисты будут освещать переговоры дистанционно из пресс-центра, организованного в федеральном ведомстве прессы. Сама конференция будет проходить в расположенном в километре от пресс-центра ведомстве федерального канцлера, доступ прессы к нему ограничен.

В городе предприняты дополнительные меры безопасности, сообщили ранее РИА Новости в полиции. Все подъезды и подходы к ведомству канцлера перекрыты, на улице дежурят усиленные наряды полиции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Глава Ливийской нацармии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством нацсогласия Файеза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

В конце ноября 2019 года Эрдоган и Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

