https://news.day.az/world/1195366.html Сарраджа и Хафтара не внесли в список участников конференции по Ливии

Сарраджа и Хафтара не внесли в список участников конференции по Ливии

В мире, 19 января 2020 17:34 400

Премьер-министр ПНА Ливии Файез Саррадж и маршал Халифа Хафтар не внесены в основной список участников берлинской конференции по Ливии, но их участие упомянуто. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой кабмина ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пресс-релизе указаны "международные участники берлинской конференции по Ливии", в том числе представители Китая, Франции, Великобритании, России, США, Египта, Алжира, республики Конго, Италии, Турции, ОАЭ, Европейского союза, Еврокомиссии, ООН, Африканского Союза и ЛАГ.

В последнем абзаце списка указано, что "помимо этого, ливийский премьер Файез Саррадж и генерал Халифа Хафтар также приняли приглашение канцлера ФРГ в Берлин".

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