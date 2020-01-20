https://news.day.az/world/1195596.html Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности, и он закончит карьеру только в своей республике, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, который назначил и.о. главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей "временной нетрудоспособности". Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сообщил РИА Новости, что Кадыров проходит курс лечения, и это обычная практика, когда во время отпуска или временной нетрудоспособности исполнение обязанностей главы возлагается на председателя правительства региона. Позднее некоторые СМИ распространили сообщения о том, что якобы Кадырову предложили должность полномочного представителя президента России.
"У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику и никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить", - заявил Кадыров в понедельник на расширенном заседании правительства в Грозном. Это первое совещание правительства с начала года.
Он отметил, что стоит любому чиновнику не появиться в эфире один-два дня, сразу начинаются слухи по этому поводу. Кадыров призвал не распространять слухи, а работать на благо своей Родины.
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