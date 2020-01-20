Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

"У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику и никогда мне не предлагали другую должность. Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить", - заявил Кадыров в понедельник на расширенном заседании правительства в Грозном. Это первое совещание правительства с начала года.