https://news.day.az/world/1195605.html МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

В мире, 20 января 2020 19:24 448

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом, как передает ТАСС, говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Согласно докладу, МВФ также снизил прогноз роста мировой экономики в 2021 году, до 3,4%, что на 0,2 п. п. ниже уровня, который прогнозировался ранее. Отмечается, что в основном изменения в прогнозе объясняются пересмотрами в сторону снижения прогноза по Индии. Кроме того, в отношении прогнозируемого восстановления мирового роста сохраняется неопределенность. Восстановление роста зависит от подъема в странах с формирующимся рынком, находящихся в тяжелом экономическом положении и имеющих недостаточно высокие показатели, на фоне стабилизации роста на уровнях, близких к существующим, в странах с развитой экономикой, говорится в материале.

При этом МВФ сохранил прогноз по росту ВВП России в 2020 году на 1,9%, в 2021 году - на 2%. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2020-2021 годы снижен на 0,2 п. п. - до 4,4% и 4,6% соответственно, сообщается в докладе.

Прогноз для развитых стран в 2020 году снижен на 0,1 п. п., до 1,6%, в 2021 году рост на 1,6% сохранится. Помимо этого, МВФ повысил прогноз по росту экономики Китая на 2020 год на 0,2 процентного пункта, до 6%, и понизил прогноз на 2021 год на 0,1 процентного пункта, до 5,8%. Прогноз по росту экономики США на 2020 год понижен на 0,1 п. п. - до 2%, а прогноз на 2021 год сохранен на уровне 1,7%. Прогноз по росту экономики еврозоны в 2020 году понижен на 0,1 п. п., до 1,3%, в 2021 году прогноз сохранился - рост на 1,4%.

В качестве факторов роста мировой экономики в докладе фигурируют улучшение настроений на рынках благодаря первым признакам того, что уровень активности в обрабатывающей промышленности и мировой торговле преодолевает нижнюю точку спада, положительные новости о торговых переговорах между США и Китаем, а также уменьшение опасностей "брекзита" без достижения договоренности.

 

В октябре 2019 года МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году.

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