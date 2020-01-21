Республиканцы хотят провести процесс импичмента Трампу в ускоренном режиме

В американском конгрессе республиканцы заявили, что намерены провести процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме. 21 января они будут голосовать по резолюции. В документе предлагается дать сторонам обвинения и защиты лишь по 24 часа на то, чтобы изложить свою позицию. И затем - еще сутки на вопросы сенаторов и дебаты о том, нужно ли вызывать свидетелей и запрашивать дополнительные документы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Демократы обвинили Трампа в том, что он якобы пытался заставить Киев действовать против Джо Байдена - основного конкурента Трампа на предстоящих выборах, напоминает телеканал "Россия 24". По прогнозам политологов импичмент все же не состоится - в ускоренном или обычном режиме. Большинство в сенате - республиканцы, которые вряд ли позволят отстранить своего лидера от власти.