Сильный пожар в России, есть погибшие - ВИДЕО

Девять человек погибли при пожаре в поселке Причулымский Томской области - сгорело одноэтажное деревянное здание. Его использовала в качестве общежития одна из компаний, сообщает телеканал "Россия 24".

Там было минимум 11 постояльцев. Сообщается, что все погибшие - иностранцы. Сейчас экстренные службы уточняют, гражданами каких стран они являются, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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