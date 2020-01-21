Австралийский бизнес ожидает ущерба от изменения климата

81% австралийских бизнес-лидеров считают, что изменение климата нанесет ущерб их компании, показал опрос, проведенный Deloitte. Это самый высокий показатель среди 19 стран, охваченных исследованием, сообщает Reuters.



Доля лидеров бизнеса, опасающихся последствий изменения климата, в Австралии значительно выше, чем в среднем по миру (48%).

"Компании должны продемонстрировать инвесторам, что они предпринимают надлежащие шаги для снижения своей подверженности риску", - заявил Роберт Хиллард, директор по стратегии и инновациям в Deloitte Australia, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Австралия в течение нескольких месяцев боролась с пожарами по всему восточному побережью страны, в результате которых погибли 29 человек и миллионы животных, было разрушено более 2500 домов и выжжена территория, примерно равная одной трети площади Германии. Лесные пожары распространены в Австралии, но в этот раз сезон начался гораздо раньше, чем обычно.



Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подвергается шквалу критики за то, как его правительство справляется с кризисом. В понедельник Моррисон увеличил финансирование на случай чрезвычайных ситуаций для малых предприятий, пострадавших от лесных пожаров. Между тем, растущие расходы, вызванные пожарами, ставят под сомнение способность правительства обеспечить обещанный профицит бюджета.

