https://news.day.az/world/1195948.html В результате террористической атаки погибли десятки человек - хаос в Буркина-Фасо

В результате террористической атаки погибли десятки человек - хаос в Буркина-Фасо

В мире, 22 января 2020 06:32 426

По меньшей мере 36 человек погибли в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается в коммюнике правительства страны, опубликованном местной радиостанцией RTB.

"20 января группа вооруженных террористов ворвалась на рынок в Награого, где они убили 32 наших сограждан, сожгли рынок и, отступая, убили еще четверых возле деревни Аламу. Кроме того, в результате нападения три человека получили ранения", - отмечается в коммюнике.

Правительство выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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