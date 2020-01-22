https://news.day.az/world/1195948.html В результате террористической атаки погибли десятки человек - хаос в Буркина-Фасо
В результате террористической атаки погибли десятки человек - хаос в Буркина-Фасо
По меньшей мере 36 человек погибли в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается в коммюнике правительства страны, опубликованном местной радиостанцией RTB.
"20 января группа вооруженных террористов ворвалась на рынок в Награого, где они убили 32 наших сограждан, сожгли рынок и, отступая, убили еще четверых возле деревни Аламу. Кроме того, в результате нападения три человека получили ранения", - отмечается в коммюнике.
Правительство выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за нападение.
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