Трамп рассчитывает на заключение сделки с ЕС до президентских выборов в США

Белый дом рассчитывает, что новое торговое соглашение с ЕС удастся заключить до президентских выборов в США. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в среду на пресс-конференции в Давосе по итогам поездки на Всемирный экономический форум, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На вопрос журналиста о том, в какие сроки власти США надеются заключить сделку с ЕС, Трамп выразил надежду, что "это произойдет до выборов президента США" в ноябре. "Мы собираемся заключить сделку, иначе мы должны будем сделать что-то еще", - отметил глава Белого дома. В то же время Трамп указал, что вести переговоры с ЕС тяжелее, чем с КНР.

Торговое соглашение между США и ЕС было одной из тем беседы Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Согласно пресс-релизу, распространенному Белым домом по итогам встречи, во время переговоров Трамп подчеркнул важность свободной, справедливой и взаимной торговли и то, что США ожидают ощутимого прогресса в вопросе торгового соглашения между США и ЕС в ближайшем будущем.