https://news.day.az/world/1196577.html Путин предложил пяти постоянным членам СБ ООН провести мероприятие по безопасности

Путин предложил пяти постоянным членам СБ ООН провести мероприятие по безопасности

В мире, 23 января 2020 19:47 228

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности ООН провести мероприятие по безопасности. Об этом он заявил, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Путин предложил встретиться в любой точке мира и подчеркнул, что "Россия готова к такому серьезному разговору". К постоянным членам СБ ООН относятся РФ, Китай, США, Франция и Великобритания.

По словам российского лидера, разобщенность в современном мире может привести к страшным последствиям.

"Нужно быть бдительными и не упустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода​​​, - подчеркнул Путин. - Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями".

Президент России считает, что пять держав-основательниц ООН несут особую ответственность за сохранение цивилизации и должны показать пример защиты мира. По его мнению, проведение такой встречи будет важным и символичным, так как в этом году отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны и основание Организации Объединенных Наций.

Как сообщалось ранее, Путин вместе с израильским премьером Нетаньяху открыли памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти". Высота стелы 9 метров, вес - 12 тонн. Это один из крупнейших мемориалов, установленных в Израиле. В основе художественного решения - образ свечи, на которой выбита бронзовая надпись "Помни живых и павших, смертью смерть поправших".

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