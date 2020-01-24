Владимир Путин назначил Мединского и Орешкина помощниками президента

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Мединского и Максима Орешкина своими помощниками.

Указы об этом опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Мединский руководил Министерством культуры, а Орешкин - Министерством экономического развития.

На прошлой неделе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, новый кабинет возглавил Михаил Мишустин.

Кроме Мединского и Орешкина, министерское кресло покинул Дмитрий Козак, он был заместителем председателя с 2008 года. Сегодня президент назначил Козака третьим заместителем руководителя своей администрации.

До этого замов было двое, но специальным документом их число увеличили до трех.

Все указы вступают в силу со дня подписания.