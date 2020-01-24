Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем - ФОТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель после церемонии открытия турецко-немецкого университета памятные подарки: изящное инкрустированное зеркало и шлем, сообщает газета Sozcu, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подобные зеркала в дорогой оправе и шлемы использовались во дворцах и символизируют силу, роскошь и богатство.

Меркель находится с рабочим визитом в Стамбуле. Она намерена обсудить с Эрдоганом ситуацию в Ливии, Сирии, экономическое сотрудничество.