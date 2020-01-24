https://news.day.az/world/1196803.html Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем - ФОТО
Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель после церемонии открытия турецко-немецкого университета памятные подарки: изящное инкрустированное зеркало и шлем, сообщает газета Sozcu, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Подобные зеркала в дорогой оправе и шлемы использовались во дворцах и символизируют силу, роскошь и богатство.
Меркель находится с рабочим визитом в Стамбуле. Она намерена обсудить с Эрдоганом ситуацию в Ливии, Сирии, экономическое сотрудничество.
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