https://news.day.az/world/1197169.html В Москве госпитализировали восьмерых граждан из Китая с высокой температурой

В Москве госпитализировали восьмерых граждан из Китая с высокой температурой

В мире, 26 января 2020 06:05 96

В Москве восьмерых граждан из Китая госпитализировали из отеля "Арт Москва Войковская".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор отеля Михаил Волков.

"Сейчас в гостинице проживает 220 граждан КНР, госпитализировали восемь, предварительный диагноз у семерых ОРВИ, еще у одного - ангина",- сказал он.

Ранее источник в медицинских кругах сообщил, что у госпитализированных диагностировали высокую температуру.

Как передает корреспондент ТАСС, возле гостиницы "Арт Москва Войковская" находятся порядка десяти машин скорой помощи. Сам отель работает в обычном режиме, в гостиницу пускают всех. Сейчас врачи продолжают осматривать граждан Китая. Один из медиков уточнил ТАСС, что семь человек доставлены в инфекционное отделение, где будет установлен точный диагноз.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Москве госпитализировали восьмерых граждан из Китая с высокой температурой 06:05, В мире 95
В Перу пройдут досрочные выборы в парламент 04:28, В мире 581
Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине 03:01, В мире 951
Азербайджанских студентов эвакуируют из зоны землетрясения в Турции 01:19, Политика 1 290
В Бакинском книжном центре состоялась церемония презентации книги «Формула жизни. Книга о папе и маме» - ФОТО 00:14, Культура 1 674
В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет 00:06, В мире 1 860
Глава Евросовета созвал экстренный саммит 25 января 23:38, В мире 1 904
Нетаньяху назвал "великой миссией" свою поездку в США 25 января 23:02, В мире 2 031
Boeing 777X начал первый испытательный полет 25 января 22:40, В мире 2 160
Ректор Московского государственного института международных отношений выступил с лекцией в Университете АДА 25 января 22:23, Политика 2 143
"Это удивительная страна с восхитительными, гостеприимными жителями" - Канадская писательница делится впечатлениями от путешествия в Азербайджан 25 января 22:00, Туризм 2 590
Возросло число жертв землетрясения в Турции 25 января 21:51, В мире 2 382
Еще два землетрясения в Турции 25 января 21:29, В мире 5 427
Инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли 5,5 млрд - ОТЧЕТ 25 января 21:24, Экономика 2 321
Пашинян поддержал возвращение оккупированных территорий Азербайджана - громкое заявление 25 января 21:00, Политика 6 950
Защита Трампа начала представлять в Сенате аргументы в рамках процедуры импичмента 25 января 20:39, В мире 2 545
В работе Facebook в Азербайджане произошел сбой 25 января 20:23, Технологии 2 578
NASA предупреждает: к Земле приближается потенциально опасный астероид 25 января 20:01, В мире 2 834
43 человека спасены из-под завалов после землетрясения в Турции 25 января 19:58, В мире 2 692
Пашиняну пригрозили судебным иском 25 января 19:54, Политика 3 489
Двухлетний ребенок стал самым маленьким пациентом с пневмонией нового типа в Китае 25 января 19:49, В мире 2 620
Заповеднику «Юхары Баш» дан статус национального - постановление Кабмина 25 января 19:43, Общество 2 936
В Иране выдвинули новую версию гибели украинского лайнера 25 января 19:39, В мире 2 864
В Китае возросло число заболевших новым типом коронавируса 25 января 19:29, В мире 2 694
В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли еще двух человек 25 января 19:05, В мире 2 828
В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека 25 января 18:55, В мире 2 736
Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения 25 января 18:50, В мире 2 730
В Польше ввели дополнительные меры безопасности из-за коронавируса 25 января 18:45, В мире 2 725
Али Ахмедов: Азербайджан теперь не только участник влиятельнейшей в мире организации по экономическим дискуссиям, но и один из ее организаторов 25 января 18:38, Политика 2 745
Во Франции при пожаре в зоопарке погибли около 60 животных 25 января 18:30, В мире 2 828
Самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и высадили шестерых пассажиров 25 января 18:20, В мире 3 093
В Европе раскрыли польскую банду с военной подготовкой и элитными авто 25 января 18:12, В мире 3 033
Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров 25 января 18:05, Туризм 2 913
Названы основные сферы деятельности населения Азербайджана 25 января 17:59, Экономика 3 066
В Пакистане изолировали первого человека с подозрением на коронавирус 25 января 17:52, В мире 2 977
Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении прав человека из-за допросов иранцев на границе 25 января 17:46, В мире 2 995
Индийские пожарные спасли 12 человек после обрушения здания в Дели 25 января 17:40, В мире 3 039
В Словакии из музея пропали монеты стоимостью миллион евро 25 января 17:34, В мире 3 019
В Центре мугама отметят 90-летие Алибабы Мамедова 25 января 17:33, Культура 3 055
США планируют эвакуировать своих граждан из Уханя 25 января 17:27, В мире 3 087
Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв 25 января 17:21, В мире 3 111
Власти Пекина запретили междугородние автобусы из-за коронавируса 25 января 17:15, В мире 3 121
Эрдоган прибыл в зону землетрясения на востоке Турции 25 января 17:08, В мире 3 187
"Союзмультфильм" намерен транслировать азербайджанские мультфильмы из "золотой коллекции" 25 января 17:00, Культура 3 301
Аэропорт в Тегеране усилил меры безопасности из-за коронавируса 25 января 16:53, В мире 3 128
Азербайджанский ансамбль танца выступил на телешоу в Китае, вошедшем в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО 25 января 16:45, Культура 3 274
По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание - ФОТО 25 января 16:37, Политика 5 746
Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии 25 января 16:34, Политика 3 249
Азербайджанская делегация примет участие в зимней сессии ПАСЕ 25 января 16:27, Политика 3 248
Си Цзиньпин провел совещание по борьбе с коронавирусом 25 января 16:21, В мире 3 342
Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса 25 января 16:10, В мире 4 101
В Баку призвали акцентировать внимание ЮНЕСКО на проблеме арменизации исторического наследия Азербайджана 25 января 15:58, Политика 3 394
Азербайджан в этом году может провести 20 крупномасштабных деловых мероприятий 25 января 15:55, Экономика 3 491
Азербайджан и Россия могут реализовать совместные проекты в области высоких технологий - российский эксперт 25 января 15:50, Экономика 3 469
Американские военные усилят контроль за иностранцами 25 января 15:42, В мире 3 534
В Багдаде открыли огонь по протестующим 25 января 15:31, В мире 3 509
Президент Ильхам Алиев распорядился эвакуировать азербайджанских студентов из зоны бедствия в Турции 25 января 15:21, Политика 15 383
"Мы бесконечно благодарны Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что она создала такие замечательные условия для наших детей" – репортаж из специальной образовательной школы номер 11 - ФОТО - ВИДЕО 25 января 15:20, Политика 15 090
Пентагон заключил контракт на разработку средств перехвата ракет 25 января 14:59, В мире 3 675
В Китае предложили испытать против коронавируса народные средства 25 января 14:51, В мире 3 885
В Афганистане ракета попала в военный вертолет, есть раненые 25 января 14:43, В мире 3 691
В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли 39 человек 25 января 14:35, В мире 3 830
Азербайджан ведет переговоры с Турцией о предоставлении помощи в связи с землетрясением 25 января 14:29, Политика 6 623
Polad Aslanov işinin gizli tərəfləri açılır - Bakıdan Avropaya uzanan ŞƏBƏKƏ 25 января 14:24, Azərbaycanca 4 090
Глава МИД Ирана не исключил переговоров с США 25 января 14:18, В мире 3 753
В Баку автобусы еще одного маршрута переходят на карточную систему 25 января 14:10, Общество 5 415
В Гонконге объявили наивысший уровень реагирования из-за коронавируса 25 января 13:53, В мире 3 937
В Австралии зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом 25 января 13:49, В мире 3 890
Не менее 30 домов обрушились в результате землетрясения в Турции 25 января 13:45, В мире 4 004
Завтра в Баку ожидается 9 градусов тепла 25 января 13:35, Общество 19
Путин выразил соболезнования Эрдогану 25 января 13:31, В мире 4 052
В 25 провинциях Китая объявили наивысший уровень ЧС 25 января 13:28, В мире 4 040
Новые кадры мощного землетрясения в Турции - ВИДЕО 25 января 13:24, В мире 4 557
Армения под прикрытием реконструкции проводит политику арменизации памятников Азербайджана - Заявление 25 января 13:22, Политика 3 985
США заключили контракт на разработку средств борьбы с гиперзвуковым оружием 25 января 13:10, В мире 4 044
Виновный в крушении украинского самолета находится в тюрьме - МИД Ирана 25 января 13:06, В мире 4 188
Важнейшая форма диалога культур Азербайджана и России - поэтический союз - Александр Городницкий 25 января 12:58, Культура 4 124
В Баку завезли новые такси - ВИДЕО 25 января 12:53, Общество 9 106
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 25 января 12:50, Политика 9 195
В Азербайджане названо количество кандидатов в депутаты 25 января 12:46, Политика 4 145
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю 25 января 12:42, Экономика 4 154
Названо количество наблюдателей ПАСЕ на парламентских выборах в Азербайджане 25 января 12:36, Политика 4 110
Перспективы развития альтернативной энергетики будут только увеличиваться - эксперт 25 января 12:33, Экономика 4 190
В Азербайджане выпало 30 см снега 25 января 12:28, Общество 4 652
Госагентство разъяснило, как будет применяться обязательное медстрахование 25 января 12:18, Общество 4 843
В Японии зафиксировали третий случай заболевания новым коронавирусом 25 января 12:11, В мире 4 230
Установлены личности пострадавших в тяжелом ДТП в Баку 25 января 12:02, Общество 4 635
Азербайджан готов оказать любую помощь в связи с сильным землетрясением в Турции - Заявление МИД 25 января 11:55, Общество 4 676
В Иране повесили наркобарона 25 января 11:52, В мире 4 470
То, что Армения творит с Шушинской крепостью - целенаправленный теракт против азербайджанского наследия 25 января 11:37, Политика 4 503
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 41 25 января 11:26, В мире 4 486
Китай лишен права проведения Олимпийского квалификационного турнира 25 января 11:23, Спорт 4 496
Смертельное ДТП с участием шести машин произошло в Москве - ВИДЕО 25 января 11:13, В мире 4 611
В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США 25 января 11:10, В мире 4 528
В Хырдалане будут перебои со светом 25 января 11:03, Экономика 4 556
Давосский форум создает новые возможности для глобальной интеграции Азербайджана 25 января 10:56, Экономика 4 190
Еще одного китайца госпитализировали в России с подозрением на коронавирус 25 января 10:52, В мире 4 585
Страшные кадры разрушительного землетрясения в Турции - ФОТО - ВИДЕО 25 января 10:46, В мире 5 856
В охваченный коронавирусом Ухань направили 1230 врачей 25 января 10:40, В мире 4 630
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю 25 января 10:26, Экономика 4 641
В результате землетрясения в Турции тысячи людей провели ночь на улице 25 января 10:17, В мире 4 812
Сильный пожар в Стамбуле - ФОТО- ВИДЕО 25 января 10:14, В мире 5 279
ЕС готов применить санкции к британским компаниям 25 января 10:11, В мире 4 770
Во Франции около полутонны кокаина нашли в ящике с бананами 25 января 10:04, В мире 4 736
Новая серия Galaxy A от Samsung – такой серию A вы еще не видели - ФОТО (R) 25 января 10:00, Экономика 4 845
Страшная авария в Баку, автомобили упали с моста - много пострадавших - ФОТО 25 января 09:54, Общество 7 095
74 тысячи семей получат право собственности на квартиру 25 января 09:49, Общество 5 031
ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта 25 января 09:45, Политика 4 739
Люди в панике убегают из магазина во время землетрясения в Турции - ВИДЕО 25 января 09:39, В мире 5 898
Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило тысячу человек 25 января 09:36, В мире 4 886
Среди жертв землетрясения в Турции нет азербайджанцев - Посольство 25 января 09:33, Общество 5 228
США разморозили $60 млн помощи Афганистану 25 января 09:25, В мире 4 835
В Кабмине Азербайджана прошло совещание в связи с внедрением ОМС 25 января 09:18, Общество 5 162
Тяжелое ДТП в Баку, 5 пострадавших 25 января 09:14, Общество 5 266
В Малайзии подтвердили три случая заражения новым коронавирусом 25 января 09:00, В мире 4 951
В Австралии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом 25 января 08:40, В мире 5 038
Открытие офиса Всемирного экономического форума в Азербайджане - это важный показатель лидирующей роли нашей страны в регионе 25 января 08:26, Политика 5 146
Азербайджан наращивает производство в металлургии - ЦИФРЫ 25 января 07:32, Экономика 5 569
На участке одного из богатейших людей Таиланда нашли 400 человеческих костей 25 января 01:02, В мире 7 364
Никакими провокационными фильмами Армения не сможет разрушить азербайджано-российские отношения - статья в Day.Az вызвала истерику у сепаратистов 25 января 00:31, Политика 8 215
Во Франции госпитализировали человека с подозрением на заражение коронавирусом 24 января 23:40, В мире 7 225
Азербайджан всерьез намерен усиливать свою роль в мировой экономике - украинский эксперт об итогах Давосского форума 24 января 23:20, Экономика 7 486
Борис Джонсон подписал текст соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС 24 января 22:43, В мире 7 497
"Нам с братом повезло превратить древнее ремесло в бренд" - история семейного стартапа в Баку - ФОТО 24 января 22:37, Культура 9 359
Сильнейшее землетрясение в Турции: 21 погибший, 1500 раненых - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 4 24 января 22:34, В мире 10 769
Эрдоган: около 400 тысяч беженцев из Сирии движутся к турецкой границе 24 января 21:49, В мире 7 785
Алеппо обстреляли почти 50 раз - 11 погибших 24 января 21:35, В мире 7 679
Али Керимли и его пособники прислуживают зарубежным силам в целях очернения страны - Бахруз Гулиев 24 января 20:56, Политика 7 898
В США подтвердили второй случай заболевания коронавирусом из Китая 24 января 20:47, В мире 7 967
В Баку проходит ароматный Фестиваль кофе и чая - ФОТО 24 января 20:36, Общество 8 657
Постоянно растет интерес азербайджанской молодежи к русскому языку – академик Кямал Абдулла 24 января 20:24, Общество 8 939
Меркель и Эрдоган сделали заявления по Ливии и Сирии 24 января 20:22, В мире 7 968
Обнаружен неудаляемый Android-вирус 24 января 20:15, Технологии 8 032
Совет печати Азербайджана аннулировал "черный список" недобросовестных СМИ - ФОТО 24 января 20:03, Общество 8 033
СМИ сообщили о 896 заболевших новым коронавирусом в Китае 24 января 19:55, В мире 7 955
В Баку оштрафованы водители, скрывшие номера автомобилей 24 января 19:42, Общество 8 395
На более 1800 строительных объектов выявили недостатки 24 января 19:30, Общество 8 110
Конференция "Баку-Москва – диалог культур" послужит еще большему сближению наших народов – Анар Рзаев 24 января 19:24, Культура 8 017
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата 24 января 19:16, В мире 8 081
В Испании изучают два возможных случая заражения коронавирусом 24 января 19:05, В мире 8 002
В Азербайджане сократились снежные запасы 24 января 18:52, Общество 8 370
Питер Тейс: Открытие регионального центра ВЭФ в Баку - большое достижение правительства Азербайджана 24 января 18:41, Политика 8 085
Стало известно, когда будет готов Генплан Баку 24 января 18:36, Общество 8 636
Анар Гулиев: В Баку дано разрешение на застройку 1 миллиона м² - ФОТО 24 января 18:30, Общество 8 760
В Баку состоится выставка картин Никаса Сафронова 24 января 18:26, Культура 8 535
В Непале зафиксирован первый случай заражения пневмонией нового типа 24 января 18:20, В мире 8 173
БТА обратилось к водителям и пассажирам 24 января 18:09, Общество 8 585
МИД Азербайджана предупредил граждан в связи с поездкой в Китай 24 января 18:03, Общество 8 369
Китай выделил 1 млрд юаней для борьбы с новым коронавирусом 24 января 17:50, В мире 8 270
В Китае зараженные люди падают прямо на улицах - ВИДЕО 24 января 17:40, В мире 8 969
Ещё новости