В Москве госпитализировали восьмерых граждан из Китая с высокой температурой

В Москве восьмерых граждан из Китая госпитализировали из отеля "Арт Москва Войковская".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор отеля Михаил Волков.

"Сейчас в гостинице проживает 220 граждан КНР, госпитализировали восемь, предварительный диагноз у семерых ОРВИ, еще у одного - ангина",- сказал он.

Ранее источник в медицинских кругах сообщил, что у госпитализированных диагностировали высокую температуру.

Как передает корреспондент ТАСС, возле гостиницы "Арт Москва Войковская" находятся порядка десяти машин скорой помощи. Сам отель работает в обычном режиме, в гостиницу пускают всех. Сейчас врачи продолжают осматривать граждан Китая. Один из медиков уточнил ТАСС, что семь человек доставлены в инфекционное отделение, где будет установлен точный диагноз.