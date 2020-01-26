В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса

Инкубационный период нового типа коронавируса может составлять от 1 до 14 дней. Об этом заявил на пресс-конференции в воскресенье глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наблюдение за пациентами показали, что в среднем инкубационный период продолжается 10 дней, самый короткий срок - 1 день, самый продолжительный - 14", - сообщил глава комитета.

Он также добавил, что коронавирус может передаваться во время инкубационного периода.

По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.

