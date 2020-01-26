https://news.day.az/world/1197314.html Из китайского города Ухань массово бегут жители - уже 5 миллионов
Из китайского города Ухань массово бегут жители - уже 5 миллионов
Свыше 5 млн человек уехали из китайского города Ухань на фоне вспышки заболеваемости новым типом коронавируса и новогодних праздников, заявил мэр города Чжоу Сяньван. Об этом сообщает РИА "Новости".
На данный момент в городе остается около 9 млн человек, отметил мэр.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
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