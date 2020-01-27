https://news.day.az/world/1197331.html В США зафиксировали четвертый случай заболевания пневмонией нового типа
В США зафиксировали четвертый случай заболевания пневмонией нового типа
Власти округа Лос-Анджелес зафиксировали четвертый в США случай заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте округа, передает ТАСС.
Заболевший приехал из города Ухань. Ему оказывают медицинскую помощь. Как подчеркивают представители округа, на территории которого находится Лос-Анджелес, непосредственной угрозы для местных жителей сейчас нет.
Другие три случая в США зафиксированы в штатах Вашингтон, Иллинойс, Калифорния.
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