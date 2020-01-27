https://news.day.az/world/1197427.html "Ты просил отдачи – я отдал тебе сердце" - монолог Коби о баскетболе, который принес ему «Оскар» - ВИДЕО

"Ты просил отдачи – я отдал тебе сердце" - монолог Коби о баскетболе, который принес ему «Оскар» - ВИДЕО

В мире, 27 января 2020 12:21 280

26 января не стало великого баскетболиста Коби Брайанта. Вертолет с легендой "Лейкерс" на борту потерпел крушение и унес жизни всех пассажиров.

Смерть Коби - огромная потеря для спорта. Брайант безумно любил баскетбол и посвятил любимой игре короткометражный мультфильм "Дорогой баскетбол". Душевная и искренняя работа Коби удостоилась "Оскара". Пятикратный чемпион НБА выступил в роли сценариста. В основу картины легло произведение Брайанта, которое он написал в 2015 году перед завершением карьеры, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.

Прочитайте еще раз, как Коби любил баскетбол.

"Дорогой баскетбол.

С того момента, как я начал скручивать отцовские носки в мяч и выполнять воображаемые победные броски на Great Western Forum, я понимал одно - я влюбился в тебя. Настолько сильно, что отдал себя всего: от моего разума и тела, до души.

Как шестилетний парень, влюбленный в тебя, я никогда не видел конца этого тоннеля. Я видел только себя, выбегающего из него. Я так и бежал. Бежал по паркету вперед и назад после потери мяча - ради тебя. Ты просил отдачи - я отдал тебе свое сердце, потому что взамен получил намного больше.

Я превозмогал усталость и боль не из-за того, что мне брошен вызов, а потому что ты звал меня. Я делал все ради тебя. Ведь именно так ты поступаешь, когда кто-то заставляет чувствовать тебя живым, как ты заставлял чувствовать меня.

Ты подарил шестилетнему мальчику мечту о "Лейкерс", и я всегда буду любить тебя за это. Но я больше не могу любить тебя с той же одержимостью, что и раньше. Этот сезон - все, что я могу отдать тебе. Сердце еще может справляться с нагрузками, разуму по силам преодолеть препятствия, но мое тело знает - пришло время сказать "прощай". И это нормально. Я готов оставить тебя. Но я хочу, чтобы ты знал - мы можем насладиться каждым моментом, который у нас остался. Как хорошим, так и плохим.

Мы отдали друг другу все, что у нас было. Мы оба знаем - неважно, что будет дальше. Я всегда останусь тем парнем со скрученными носками и перед корзиной в углу - осталось пять секунд, мяч в моих руках. Пять, четыре, три, два, один...

Я всегда буду любить тебя.

Коби".

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