В Афганистане разбился самолет с десятками пассажиров на борту

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На борту находились 83 человека, передает Ariana News.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як провинции Газни.

В материале Tolo News говорится, что эта местность находится под контролем "Талибана".

Источник добавил, что на место выехали "специальные силы".