https://news.day.az/world/1197488.html В Афганистане разбился самолет с десятками пассажиров на борту

В Афганистане разбился самолет с десятками пассажиров на борту

В мире, 27 января 2020 14:27 811

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На борту находились 83 человека, передает Ariana News.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як провинции Газни.

В материале Tolo News говорится, что эта местность находится под контролем "Талибана".

Источник добавил, что на место выехали "специальные силы".

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