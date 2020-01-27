https://news.day.az/world/1197580.html Турецкие власти заявили, что людей под завалами больше нет

Турецкие власти заявили, что людей под завалами больше нет

В мире, 27 января 2020 18:40 163

Турецкие власти располагают информацией о том, что ни живых, ни погибших под завалами разрушенных землетрясением зданий на востоке страны не осталось. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Агентства по чрезвычайным ситуациями Турции Мехмет Гюллюоглу.

"У нас есть информация о том, что в завалах найдено последнее тело", - написал Гюллюоглу в Twitter.

Однако спасатели продолжают осмотр обломков разрушенных зданий, добавил он.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии. Власти сообщают о 41 погибшем и 1607 пострадавших. Живыми из-под завалов удалось извлечь 45 человек.

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