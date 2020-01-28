Турция сооружает лагерь для беженцев из Идлиба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти сооружают лагерь для размещения беженцев из сирийского Идлиба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Из Идлиба к нашим границам двигаются беженцы. Мы приняли меры. Там зима достаточно холодная. И мы предложили обеспечить их не палатками, а нормальным жильем. И это сейчас делается. Желаю, чтобы в Идлибе все закончилось миром", - сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Сенегал. Трансляцию вел телеканал NTV.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами "Джебхат ан-Нусры".
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