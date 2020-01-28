Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти сооружают лагерь для размещения беженцев из сирийского Идлиба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Из Идлиба к нашим границам двигаются беженцы. Мы приняли меры. Там зима достаточно холодная. И мы предложили обеспечить их не палатками, а нормальным жильем. И это сейчас делается. Желаю, чтобы в Идлибе все закончилось миром", - сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Сенегал. Трансляцию вел телеканал NTV.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами "Джебхат ан-Нусры".

