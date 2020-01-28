Два неработоспособных американских спутника - научный IRAS и военный экспериментальный GGSE-4, могут столкнуться в космосе над территорией США в ночь на 30 января. Об этом сообщила компания LeoLabs, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Американская компания LeoLabs занимается отслеживанием космического мусора и предоставляет услуги по предотвращению столкновений на низкой околоземной орбите.

В Twitter компании говорится, что спутник IRAS, запущенный в космос в 1983 году, и аппарат GGSE-4, выведенный на орбиту в 1967 году, могут столкнуться 30 января в 03.40 по бакинскому времени на высоте 900 километров над городом Питтсбург (штат Пенсильвания).

Отмечается, что по расчетам два объекта пролетят на расстоянии 15-30 метров и относительной скорости 14,7 километров в секунду. Компания считает, что из-за больших габаритов спутников вероятность их столкновения составляет 1 к 100.