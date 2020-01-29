Еще три случая заражения коронавирусом нового типа зафиксировано в Сингапуре, общее число заболевших достигло 10, сообщается в релизе местного минздрава, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о семи подтвержденных случаях.

"По состоянию на 14.00, 29 января 2020 года, министерство здравоохранения подтверждает три новых случая заражения коронавирусом из Ухани в Сингапуре. О семи подтвержденных случаях минздрав сообщал ранее", - говорится в релизе.

Специалисты отмечают, что все трое заразившихся - китайцы, которые прибыли в Сингапур из китайского города Ухань, эпицентра распространения заболевания. Восьмой заболевший - 56-летняя женщина, девятый - 56-летний мужчина. Супругов, которые 19 января прибыли в Сингапур, уже изолировали и разместили в палатах больничного центра.

Десятый случай заболевания - 56-летний мужчина, уроженец Китая, который прилетел из Ухани 20 января. Сейчас он также находится в больничном изоляторе.

Наряду с этим медики отметили, что следят за состоянием заразившихся, оно оценивается как стабильное. Состояние большинства из тех, кто заболел ранее, также стабильно, но есть улучшения.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.