В американском штате Луизиана загорелся завод компании Exxon Mobil, которая является одной из крупнейших нефтяных компаний мира, сообщают местные СМИ.

На опубликованных кадрах видно, что пламя вырывается из здания, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пожар произошел в городе Батон-Руж, где находится завод. Никто не пострадал.

Обстоятельства выясняются.

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