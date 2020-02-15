Массовое заражение новой коронавирусной инфекцией подозревают в больнице Saiseikai Arida в японской префектуре Вакаяма. Об этом сообщил губернатор префектуры, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Возможно, заражение произошло в стенах больницы", - приводит слова губернатора Вакаяма Нисака Ёсинобу агентство Киодо.

В четверг и пятницу были выявлены заражения новым типом коронавируса у врача и пациента больницы. В субботу стало известно, что заболел еще один врач, пациент из его отделения и его жена. Кроме того, выяснилось, что уже после того, как у него поднялась температура, он поехал на работу в другую префектуру.

По данным на вечер 14 февраля, в Японии было зафиксировано 259 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 218 - на круизном лайнере Diamond Princess.

Накануне правительство Японии разработало пакет мер на сумму 15 миллиардов иен (около 140 миллионов долларов) для разработок вакцины, лекарств, профилактических мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. Кроме того, предприятиям, которые понесут убытки - это прежде всего туристический и гостиничный бизнес - будет оказана помощь и предоставлены займы на общую сумму 500 миллиардов иен (около 4,5 миллиарда долларов).