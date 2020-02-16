Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Если США вернутся в ядерную сделку, снимут санкции, то они могут в рамках группы "5+1" вести переговоры. До тех пор, пока этого не произошло, возможности для переговоров существовать не будет", - сказал Роухани в ходе пресс-конференции, которая транслировалась иранским телевидением.