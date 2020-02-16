https://news.day.az/world/1203606.html Иран отказался вести переговоры с США под давлением
Иран отказался вести переговоры с США под давлением
Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Если США вернутся в ядерную сделку, снимут санкции, то они могут в рамках группы "5+1" вести переговоры. До тех пор, пока этого не произошло, возможности для переговоров существовать не будет", - сказал Роухани в ходе пресс-конференции, которая транслировалась иранским телевидением.
Он также коснулся безопасности на Ближнем Востоке, указав, что Тегеран заинтересован в стабильном регионе, для чего официально предложил "Ормузскую мирную инициативу". По его словам, безопасность в регионе невозможно обеспечить без Ирана.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее заявлял, что без "покаяния" США встреча Вашингтона и Тегерана в прежнем формате "5+1" по ядерной сделке невозможна.
В то же время в Иране исключали возможность двусторонней встречи с представителями США, однако указывали, что встреча в прежнем формате возможна, но США стоит снять санкции с Ирана.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре