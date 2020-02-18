Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.

Об этом он написал в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я хочу улучшить уже изученные способы и открыть новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата", - пишет Безос.

Для противодействия "самой большой угрозе для нашей планеты" он выделяет десять миллиардов долларов. По словам Безоса, средства из Фонда Земли будут выделяться ученым, активистам и неправительственным организациям, которые занимаются решением этой проблемы.

"Я начну выдавать гранты этим летом", - отметил миллиардер.

Безос обратился к компаниям, правительствам стран, международным организациям и простым людям с призывом начать совместную работу.

"Земля - это то, что нас всех объединяет - давайте защищать ее вместе", - предложил он.