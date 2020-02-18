Руководство швейной фабрики в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-востоке Китая за восемь дней организовало новую линию по производству защитной одежды для медицинского персонала на фоне распространения нового коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам руководства предприятия, фабрика начала работать в круглосуточном режиме для удовлетворения спроса на защитные костюмы, вызванного эпидемией нового коронавируса. Отмечается, что новая линия позволит ежедневно выпускать 1 тыс. единиц этой продукции.

25 января Министерство промышленности и информатизации КНР сообщило, что власти уже направили в город Ухань более 14 тыс. единиц защитной одежды и намерены организовать отправку дополнительной партии в размере 100 тыс. единиц.