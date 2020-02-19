Президент США Дональд Трамп назвал крайне профессиональными действия властей Китая по борьбе с новым коронавирусом. Такую оценку он дал во вторник в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Калифорния.

"Я думаю, что председатель [КНР] Си [Цзиньпин] очень усердно работает. Как вы знаете, я с ним недавно говорил. Он очень усердно работает, это сложная проблема", - сказал американский лидер. "Я видел, как они строят больницы за короткий промежуток времени, я действительно думаю, что он хочет, чтобы это было сделано и сделано быстро. Да, я думаю, что он делает все очень профессионально. Мы также работаем с ним и помогаем ему в последние несколько дней, как вы знаете", - отметил глава Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.

Открытость для торговли

Трамп также подтвердил, что выступает против чрезмерных ограничений в торговле, увязанных с вопросами обеспечения национальной безопасности. Его попросили прокомментировать сообщение, которое он ранее разместил на своей странице в Twitter и в котором заявил о желании продавать Китаю американские реактивные двигатели. По словам Трампа, это касается не только двигателей. "Мне на стол кладут бумаги, которые никакого отношения не имеют к национальной безопасности, это касается в том числе производителей компьютерных чипов и прочих", - отметил он. Президент убежден, что если США не будут продавать свою продукцию под предлогом обеспечения национальной безопасности, аналогичные товары станут продавать другие страны.

"Я обеспокоен проблемами обеспечения национальной безопасности... но мы не станем жертвовать нашими компаниями... используя ложные понятия о национальной безопасности. Это должна быть настоящая национальная безопасность", - подчеркнул Трамп. "Национальная безопасность очень важная, я занимал жесткую позицию в отношении Huawei, однако это не значит, что мы должны вести себя жестко по отношению ко всем, кто что-то делает. Мы хотим иметь возможность продавать все эти невероятные технологии, мы - номер один в мире", - заявил президент США. "Я хочу, чтобы наши компании имели возможность вести бизнес", - добавил он.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что администрация США рассматривает возможность введения торговых ограничений, чтобы затруднить получение китайской компанией Huawei компьютерных чипов. Единого мнения относительно того, следует ли принимать указанные меры, пока нет. Кроме того, предполагается введение запрета на дальнейшие поставки в Китай авиадвигателей, произведенных франко-американской компанией CFM International. Газета отмечала, что Трампа на тот момент еще не ознакомили с предложениями. Сам он ранее заявлял, что выступает за продолжение поставок Huawei американских комплектующих, если это не угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов.