Недовольные Brexit захотели отдельное гражданство ради ЕС
Мэр Лондона Садик Хан предложил создать отдельное гражданство для недовольных Brexit ради ЕС.
Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В частности, политик отметил, что можно создать "ассоциированное гражданство" Евросоюза. Оно позволит его обладателям свободно передвигаться по странам объединения, а также жить и работать там. Помимо этого, британцы, которые захотят получить его, смогут голосовать на выборах в Европарламент и иметь свободный доступ к здравоохранению.
По словам Хана, он планирует провести встречи с президентом Европарламента Дэвидом Сассоли и главным переговорщиком по Brexit Мишелем Барнье, чтобы обсудить идею ассоциированного гражданства. Как отмечает The Guardian, идея лондонского мэра, скорее всего, обречена на провал. Это связано с тем, что она противоречит законодательству ЕС.
Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 31 января (1 февраля в 03:00 по бакинскому времени). Brexit произошел в соответствии с подписанным ранее обеими сторонами соглашением. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период.
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