Мэр Лондона Садик Хан предложил создать отдельное гражданство для недовольных Brexit ради ЕС.

Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, политик отметил, что можно создать "ассоциированное гражданство" Евросоюза. Оно позволит его обладателям свободно передвигаться по странам объединения, а также жить и работать там. Помимо этого, британцы, которые захотят получить его, смогут голосовать на выборах в Европарламент и иметь свободный доступ к здравоохранению.

По словам Хана, он планирует провести встречи с президентом Европарламента Дэвидом Сассоли и главным переговорщиком по Brexit Мишелем Барнье, чтобы обсудить идею ассоциированного гражданства. Как отмечает The Guardian, идея лондонского мэра, скорее всего, обречена на провал. Это связано с тем, что она противоречит законодательству ЕС.

Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 31 января (1 февраля в 03:00 по бакинскому времени). Brexit произошел в соответствии с подписанным ранее обеими сторонами соглашением. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период.