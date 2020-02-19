Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете въезда на территорию России для граждан Китая.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на аппарат вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой, передает Day.Az.

Отмечается, что гражданам Китая запрещается въезд в Россию в туристических, рабочих и частных целях. По последней информации, въезд на территорию России для граждан Китая будет приостановлен с 20 февраля 2020 года, оформление приглашений на въезд завершится 19 февраля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.