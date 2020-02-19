https://news.day.az/world/1204523.html Обезумевший из-за карантина китаец протаранил толпу людей - ВИДЕО
Обезумевший из-за карантина китаец протаранил толпу людей - ВИДЕО
Кадры из Китая, где у некоторых из-за карантина уже не выдерживают нервы.
На одном из контрольно-пропускных пунктов в Пекине местный житель, уставший от постоянных проверок и очередей на постах, протаранил полицейских. Известно о более 10 пострадавших, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Большинство городов Китая сейчас под карантином, движение на дорогах ограничено, водителей то и дело останавливают и проводят экспресс-тесты на наличие коронавируса.
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