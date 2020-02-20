Президент США Дональд Трамп объявил об отставке заместителя министра обороны США по политическим делам Джона Руда. Соответствующее сообщение он разместил в среду на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

"Я хотел бы поблагодарить Джона Руда за его службу нашей стране и пожелать ему удачи в дальнейших начинаниях", - написал Трамп, разместив также ссылку на сообщение агентства Bloomberg, в котором говорилось, что Руд "ушел под давлением тех, кто потерял уверенность в его способности проводить политику Трампа".

В распространенном пресс-службой Пентагона заявлении говорится, что временно исполняющим обязанности заместителя министра обороны по политическим делам после ухода Руда станет Джеймс Андерсон.

Согласно тексту прошения об отставке, распространенному американскими СМИ, Руд ушел не по собственному желанию, а был, по сути, уволен Трампом. "Господин президент, как я понял со слов министра [обороны Марка] Эспера, вы потребовали моей отставки с должности заместителя министра обороны по политическим делам. <...> По этой причине я по вашему требованию ухожу в отставку с 28 февраля 2020 года", - говорится в документе. Руд, однако, благодарит президента за предоставленную ему возможность "внести вклад в служение стране".

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил на брифинге для журналистов, что Руд ушел со своего поста по требованию Трампа. "В своем письме он говорит о требовании со стороны президента, переданном через министра. Это право президента в отношении любого назначенного им лица в администрации", - пояснил он. При этом Хоффман отказался уточнить, чем именно был недоволен американский лидер. "Я не буду строить предположений по поводу мотивов, это было бы неуместно с учетом моей должности. Я думаю, что в письме Джона Руда все говорит само за себя, президент тоже об этом написал", - сказал представитель Пентагона.

Причины для недовольства

Согласно источникам агентства Bloomberg, некоторые представители администрации считали Руда "бюрократом, который будет задерживать исполнение указов президента". По этим данным, помощники Трампа подозревали, что Руд никогда полностью не разделял политическую повестку президента. В свою очередь, газета Politico сообщает, что Руд был уволен в связи с тем, что "в течение уже некоторого времени им были недовольны". Как сообщал журнал Foreign Policy, несколько ранее уволившихся из Пентагона подчиненных Руда жаловались на то, что он создавал "токсичную рабочую атмосферу".

Агентство Bloomberg напомнило также, что в мае 2019 года Руд, выступая на слушаниях в Конгрессе, заявил о том, что Украине необходимо выделить $250 млн военной помощи, поскольку она достигла достаточных успехов в борьбе с коррупцией. Позднее, однако, администрация Трампа заморозила помощь, ссылаясь именно на обеспокоенность по поводу недостаточного прогресса в этой сфере. Вопрос о задержке военной помощи Украине позднее стал поводом для начала процедуры импичмента Трампа, инициированной демократами в Палате представителей Конгресса.

Официальный представитель Пентагона, однако, отверг связь между этими двумя событиями. "Что касается второй части вопроса (о связи с предоставлением военной помощи Украине - прим. ТАСС), то мне это кажется надуманным. У меня нет информации, которая позволяла бы мне сделать такой вывод", - подчеркнул Хоффман.

До прихода в Пентагон в 2018 году Руд занимал должность старшего вице-президента Lockheed Martin International, дочерней компании Lockheed Martin. Ранее он также работал в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности Белого дома, где занимался вопросами нераспространения оружия массового уничтожения.