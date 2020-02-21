Британская полиция арестовала мужчину после того, как он нанес ножевые ранения в шею служителю мечети в Лондоне, передает The Guardian.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, 70-летнего пострадавшего доставили в больницу. Сейчас его состоянию ничего не угрожает.

По словам очевидцев, мужчина ударил служителя ножом в шею сразу же после начала молитвы. По их словам, нападавший регулярно посещал мечеть