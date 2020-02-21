"В настоящее время нет оснований объявлять о чрезвычайном положении", - указал он.

Ранее управление гражданской авиации Ливана заявило, что все прибывшие в Бейрут на борту самолета иранской авиакомпании Mahan Air были обследованы на наличие коронавируса, один из пассажиров был направлен в больницу Рафика Харири "с симптомами обычного гриппа".

Иранские власти объявили в пятницу о 18 случаях заболевания коронавирусом в городах Кум, Арак, Тегеран и Гилян, количество летальных исходов достигло четырех.