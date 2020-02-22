Саммит Евросоюза, на котором планировалось согласовать многолетний бюджет сообщества, закончился без результата, заявили руководители ЕС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы очень много работали на этом саммите, но были вынуждены констатировать, что нам нужно больше времени", - заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

В свою очередь, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сторонам еще придется пройти большой путь для согласования бюджета.

"Нам нужно пройти еще большой путь для согласования в Европейском совете, а затем в Европейском парламенте", - сказала журналистам фон дер Ляйен.

"До конца года надо все закончить, иначе в 2021 году мы останемся без бюджета", - добавила она.

В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы. Предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем проект бюджета так и не нашел поддержки европейских лидеров.

Лидеры 27 стран пока не могут договориться ни о параметрах формирования бюджета, ни о конкретных статьях расходов. По данным СМИ, ряд финансово благополучных стран Западной Европы не поддерживают идею увеличения взносов в общеевропейский бюджет. При этом страны Восточной Европы выступают против сокращения помощи наиболее нуждающимся регионам.