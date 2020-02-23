Петиция на сайте президентской администрации Южной Кореи за принудительное расформирование религиозной секты Синчхончжи, члены которой способствовали резкому росту заболеваемости коронавирусом, за один день набрала более 240 тысяч подписей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно закону, при таком количестве подписей администрация обязана предоставить ответ по проблемному вопросу.

"Учитывая значимый негативный эффект, оказываемый на конституционный порядок противозаконной деятельностью Синчхончжи, ее роспуск принесет большую выгоду для защиты конституции", - заявил автор петиции, комментируя то, что в главном законе страны указана свобода вероисповедания. Число подписей под петицией продолжает расти.

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 602, скончались пять пациентов, выписаны 18 человек, анализы 6 039 человека еще в работе. По данным министерства здравоохранения, из всех случаев заражения в стране около 55% (309 случаев) связаны с прихожанами секты Синчхончжи.

Еще 18 февраля в стране был заражен лишь 31 человек. Но 61-летняя прихожанка Синчхончжи, которая стала 31-м подтвержденным зараженным, отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила Церковь Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, распространив вирус среди примерно тысячи прихожан. Не исключается, что женщина и сама подхватила вирус от кого-то из других верующих, так как путь ее заражения остается неизвестным.

После этого число больных коронавирусом в регионе стало возрастать в геометрической прогрессии вследствие цепной реакции. Местные власти поместили в домашний карантин уже 9 336 верующих секты, у 1 276 из них проявляются симптомы вируса, еще с 604 людьми не удается связаться. На данный момент всего с сектой связаны 329 зарегистрированных случаев заражения.



Религиозное течение Синчхончжи, название которого переводится буквально как "Новые небо и земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает около 200 тысяч человек по всему миру.

Как сообщало агентство Рёнхап, религиозные практики культа Синчхончжи могли усилить распространение коронавируса, поскольку все участники на службах сидят на коленях близко друг к другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи.

Глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён заявила в пятницу на брифинге, что карантинные службы расследуют, имела ли церковь Синчхончжи в Тэгу обмен людьми со своими зарубежными филиалами, особенно в китайской провинции Хубэй, где зародился вирус. По сообщениям местных СМИ в прошлом году Синчхончжи основало приход в Ухане.



Еще 114 из числа зараженных коронавирусом в Южной Корее обнаружены в больнице округа Тэнам в Чхондо, недалеко от Тэгу. Учреждение полностью помещено в карантин для предотвращения распространения вируса.

Как предполагало агентство Рёнхап, вспышка вируса в Чхондо также может быть связана с культом Синчхончжи. Именно там, в больнице округа Тэнам, с 31 января по 2 февраля прошли похороны старшего брата лидера секты Синчхончжи Ли Ман Хи, на которое пришло большое количество его последователей.

