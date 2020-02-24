Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о продлении на восемь дней запрета на въезд в страну для иностранных граждан, которые побывали в материковом Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ограничения на въезд действуют с 3 февраля.

"Ограничения на въезд из материкового Китая будут действовать еще в течение восьми дней для защиты от распространения коронавируса COVID-19. Эта позиция, как оно было до этого, будет пересматриваться каждые 48 часов", - заявила премьер. Трансляцию вела интернет-версия газеты New Zealand Herald.

Ардерн добавила, что граждане Новой Зеландии смогут вернуться на родину - в таком случае, тем не менее, по приезде в страну им придется изолировать себя от окружающих на 14 дней - срок поддержания карантина.

В Новой Зеландии не выявлено ни одного случая заражения новым коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2592 человека, 24 734 излечились и выписаны из больниц, общее число заразившихся в материковой части КНР достигло 77 150 человек. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ на воскресенье, достигло 1769, скончались 17 человек.