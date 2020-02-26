Мэр города Сан-Франциско, штат Калифорния, Лондон Брид объявила о введении чрезвычайного положения в связи с распространением смертельного коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава администрации города приняла это решение после того, как представители Центров США по контролю и профилактике заболеваний заявили, что распространение вируса в Соединенных Штатах неизбежно. Брид сказала, что ситуация с коронавирусом по всему миру меняется стремительно, и соответственно городские власти должны повысить готовность для защиты жителей города.

Несмотря на заявления Центров США по контролю и профилактике заболеваний и мэра Сан-Франциско, пока официальных случаев заражения в городе зарегистрировано не было.