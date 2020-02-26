Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эту дату предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок ее сопредседатель Андрей Клишас. По его словам, к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамазан, так что 22 апреля - оптимальная дата.

"Да, Владимир Владимирович согласился с этим", - сказал Крашенинников журналистам после заседания.