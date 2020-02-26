https://news.day.az/world/1206650.html Стало известно, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию России
Стало известно, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию России
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Эту дату предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок ее сопредседатель Андрей Клишас. По его словам, к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамазан, так что 22 апреля - оптимальная дата.
"Да, Владимир Владимирович согласился с этим", - сказал Крашенинников журналистам после заседания.
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