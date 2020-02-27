Еще двух граждан Грузии доставили в инфекционную больницу Тбилиси прямо с таможенно-пропускного пункта "Красный мост" на грузино-азербайджанской границе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил грузинский "Первый канал".

Во время проверки у обоих граждан была повышенная температура. В настоящее время мужчины находятся под медицинским наблюдением, им сделают тест на коронавирус. Другие подробности пока не сообщаются.

Вечером в среду в Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. По данным Минздрава, инфицированный - гражданин Грузии, который накануне приехал из Ирана. Мужчина 50 лет попал в Грузию через Азербайджан.



