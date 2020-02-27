Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил Катар за помощь в урегулировании в Афганистане, сообщил госдепартамент по итогам телефонных переговоров Помпео и главы МИД арабского государства Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани.

"Госсекретарь поблагодарил министра иностранных дел за партнерство и сотрудничество со стороны Катара по ряду вопросов, включая поддержку проведения, посредничество и организацию мирных переговоров, целью которых является закончить войну в Афганистане", - заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

Подписание соглашения между США и афганскими талибами пройдет, как предполагается, в катарской столице Дохе 29 февраля. Как ожидается, соглашение определит принципы вывода американских войск из Афганистана, где они находятся с 2001 года.