Двое турецких военных погибли при обстреле со стороны правительственных войск Сирии в Идлибской зоне деэскалации. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении министерства национальной безопасности Турции.

"В результате воздушного удара по нашим военнаслужащим в Идлибском регионе двое наших военнослужащих погибли, еще двое пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкие военные наносят ответные удары по позициям правительственных войск Сирии.