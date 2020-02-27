https://news.day.az/world/1206680.html Двое турецких военных погибли при обстреле в Сирии
Двое турецких военных погибли при обстреле в Сирии
Двое турецких военных погибли при обстреле со стороны правительственных войск Сирии в Идлибской зоне деэскалации. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении министерства национальной безопасности Турции.
"В результате воздушного удара по нашим военнаслужащим в Идлибском регионе двое наших военнослужащих погибли, еще двое пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что турецкие военные наносят ответные удары по позициям правительственных войск Сирии.
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