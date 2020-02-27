Таиланд ввел некоторое время назад бесплатное тестирование на вирус COVID-19 в частных и государственных больницах, а в инфекционных отделениях госбольниц на лечение от коронавирусной инфекции действуют большие льготы. Об этом заявил на пресс-брифинге в Бангкоке пресс-секретарь министерства здравоохранения Таиланда Тхависин Висануйотхин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нам важно донести до граждан следующее: если вы почувствовали проявление симптомов простуды, пожалуйста, проявите сознательность и обратитесь в ближайшее медицинское учреждение, государственное или частное, чтобы вас протестировали на коронавирус. Некоторое время назад мы ввели бесплатное тестирование на коронавирус во всех больницах, независимо от формы собственности, так что тест по вашему кошельку или страховой истории не ударит", - заявил представитель минздрава.

Власти Таиланда также предоставили возможность бедным слоям населения или лицам, не оформившим соответствующие страховые полисы, практически безболезненно для личного бюджета вылечиться от нового заболевания вплоть до бесплатного предоставления медицинской помощи, сообщили в ведомстве.

"В инфекционных отделениях всех больниц, ориентированных на лечение коронавирусной инфекции, (это все государственные медучреждения, их список есть на сайте министерства) лечение ... проводится с большими льготами на все необходимые тарифы, так что даже люди, имеющие низкий доход и не имеющие страховки, могут лечиться без угрозы для своего финансового положения", - сказал он, отметив, что пациенты, относящиеся к категории лиц с доходом ниже прожиточного минимума и совсем не имеющих возможность заплатить, получают лечение бесплатно.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных достигло 3474, скончались 54 человека.