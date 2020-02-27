Шестой житель канадской провинции Онтарио заразился коронавирусом, этот случай стал уже тринадцатым в стране. Об этом в четверг сообщает минздрав региона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В сообщении ведомства отмечается, что заболевший является мужем женщины, которой на этой неделе поставили соответствующий диагноз после возвращения в Канаду из Ирана. "Мужчина старше 60 лет, он находится на домашнем карантине", - добавили в ведомстве.

Все случаи заражения коронавирусом отмечены в канадских провинциях Британская Колумбия и Онтарио. Большая часть заболевших прибыли в Канаду из Китая и Ирана. В нескольких случаях заразились родственники вернувшихся. Четверо заболевших уже полностью вылечились.