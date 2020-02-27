Евросоюз расширил санкции в отношении Турции за осуществляемые ею буровые работы в исключительной экономической зоне Республики Кипр.

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в четверг опубликованы соответствующие нормативные акты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В свете продолжающейся нелегальной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье два человека должны быть включены в черный список физических и юридических лиц", - отмечается в тексте.