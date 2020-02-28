Биржи США и Европы 27 февраля обвалились на фоне опасений масштабной эпидемии смертельного китайского коронавируса за пределами Азии. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ключевые американские индексы закрылись сильным снижением. Индекс Dow Jones потерял 4,42 процента, опустившись до 25766,64 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 4,42 процента, до 2978,76 пункта. Индекс NASDAQ просел на 4,61 процента, до 8566,48 пункта.

Аналогичная ситуация произошла на европейских рынках. Индекс EuroSTOXX 50 снизился на 3,4 процента и оказался на отметке 3455,92 пункта. Индекс Лондонской биржи FTSE 100 упал на 3,49 процента, до 6796,40 пункта. Индекс DAX (важнейший фондовый индекс Германии - главной экономики Европы) потерял 3,19 процента и опустился до 12 367,46 пункта. Главный фондовый индекс Франции - CAC 40 - просел на 3,32 процента, до 5495,60 пункта.

Торги на российском финансовом рынке закрылись крупнейшим падением с апреля 2018 года. Индекс Мосбиржи упал на 3,37 процента, до 2915,84 пункта, индекс РТС обвалился на 5,13 процента, до 1386,20 пункта.

Ранее смертельный китайский коронавирус проник в Европу. Очагом заболевания в регионе стала Италия, где число случаев инфицирования превысило 500. Также случаи заражения коронавирусом были выявлены еще по меньшей мере в 18 странах: Испании, Франции, Великобритании, Бельгии, Германии, Швейцарии, Австрии, Хорватии, Румынии, Македонии, Греции, Дании, Норвегии, Швеции, Эстонии, Литве, Белоруссии и России.