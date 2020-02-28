В рамках борьбы с распространением коронавируса, США закрыли военную базу в Южной Корее, являющейся крупнейшей за пределами страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на газетуFinancial Times, передает Day.Az

Как пишет издание, новые ограничения могут запретить находиться на базах сотрудникам и подрядчикам, присутствие которых является "необязательным".

В то же время, представитель вооруженных сил США в Южной Корее полковник Ли Питерс считает, что закрытие баз не повлияет на боеготовность.