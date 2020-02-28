https://news.day.az/world/1207343.html США закрыли военную базу в Южной Корее из-за коронавируса
США закрыли военную базу в Южной Корее из-за коронавируса
В рамках борьбы с распространением коронавируса, США закрыли военную базу в Южной Корее, являющейся крупнейшей за пределами страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на газетуFinancial Times, передает Day.Az
Как пишет издание, новые ограничения могут запретить находиться на базах сотрудникам и подрядчикам, присутствие которых является "необязательным".
В то же время, представитель вооруженных сил США в Южной Корее полковник Ли Питерс считает, что закрытие баз не повлияет на боеготовность.
"Уровень нашей готовности остается высоким. Мы непрерывно следим за любой провокацией с севера," - заявил Питерс.
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