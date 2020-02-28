https://news.day.az/world/1207416.html Британия поддержала Турцию и созывает Совбез ООН
Британия поддержала Турцию и созывает Совбез ООН
Британия поддерживает Турцию в ее усилиях договориться о прекращении огня в Идлибе и созывает экстренное заседание СБ ООН по ситуации в регионе, заявил глава британского МИД Доминик Рааб, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек.
"Я осуждаю убийство как минимум 33 военных в Идлибе. Мы выражаем глубочайшие соболезнования турецкому правительству и народу. Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО, в усилиях договориться о немедленном прекращении огня. Это необходимо для того, чтобы избежать ухудшения ситуации. Мы созываем экстренное заседание СБ ООН сегодня в Нью-Йорке", - говорится в заявлении министра.
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