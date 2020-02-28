"Я осуждаю убийство как минимум 33 военных в Идлибе. Мы выражаем глубочайшие соболезнования турецкому правительству и народу. Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО, в усилиях договориться о немедленном прекращении огня. Это необходимо для того, чтобы избежать ухудшения ситуации. Мы созываем экстренное заседание СБ ООН сегодня в Нью-Йорке", - говорится в заявлении министра.