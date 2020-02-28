Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, проведут рабочую встречу в Москве на следующей неделе. Конкретная дата прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

Дмитрий Песков: "Сейчас прорабатывается встреча в Москве на высшем уровне. Она состоится либо 5-го, либо 6 марта".

Ранее в пятницу лидеры России и Турции провели по инициативе Эрдогана телефонный разговор. В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Эрдоган условились проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне.

Главы государств обсудили ситуацию в Сирии. "Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции", - отметили в Кремле.

Лидеры двух стран сошлись во мнении, что для нормализации обстановки на северо-западе Сирии необходимо принять дополнительные меры.